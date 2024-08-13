5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın olay yerinin yakınında hazırlık yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın olay yerinin yakınında hazırlık yaptığı ortaya çıktı

5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın olay yerinin yakınında hazırlık yaptığı ortaya çıktı Yakup Taşçı: "Genç bir çocuğun giyinişi gördüm" Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler: "Fabrikada çalışan, kendi halinde bir ailenin çocuğu" Eskişehir'de bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara...

13.08.2024 23:47
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5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın olay yerinin yakınında hazırlık yaptığı ortaya çıktı

Yakup Taşçı: "Genç bir çocuğun giyinişi gördüm"

Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler:

"Fabrikada çalışan, kendi halinde bir ailenin çocuğu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan şahsın, arka sokakta üstünü değiştirdiği öğrenildi. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar, yaşanan dehşeti anlattı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan N.Ö. ve M.K. isimli vatandaşlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si servise alınırken 3'ünün tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Olayın gerçekleştiği alana yakın bir yerde üzerini değiştirdiği ve saldırının hazırlığını yaptığı belirlenen Arda K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Genç bir çocuğun giyinişi gördüm"

Olayı gerçekleştiren Arda K.'nin saldırıya hazırlandığı anlara tanıklık eden Yakup Taşçı, "Genç bir çocuğun giyinişi gördüm. Evden ona baktım. Motosiklete binecek bir kişi sandım. Kaskını taktı. Ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haberdim. Polis gelip o poşeti aldı. Torbalardan bir şeyler çıkartıp giydi. Yaşlılara saldırmış" dedi.

"Fabrikada çalışan kendi halinde bir ailenin çocuğu"

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Arda K.'nin 3 yıl öncesine kadar Uluönder Mahallesi'nde yaşadığını belirten Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, "Bizim mahallemizde oturuyordu. Daha sonra Çamlıca Mahallesi'ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan bir tanesi. İnternetten okuduğumuza göre çocuğu anneanneyle dede büyütmüş. Gördüğüm kadarıyla aile de ilgileniyordu tabii ama bilemiyoruz. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdığı vardır. Çünkü çocukluğu burada geçti. Olayda çay bahçesindeki yaşlıları seçmiş" ifadelerini kullandı.

"Cami önünde yaralı olan bir kişiye mendil uzattım"

Saldırıda yaralanan vatandaşlara yardım ettiğini belirten Muharrem K. ise şu ifadeleri kullandı:

"Yerde yatan kişilerin bazı bölgelerinden kan gördüm. Bir daha baktım. Tramvay durağının orada karnını tutan var. Derken polisler yakalamış. Cami önünde yaralı olan bir kişiye mendil uzattım. Mendilin bir kısmı hala yanımda. Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. O kadar çok kan vardı ki burayı hortumla yıkadılar. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı. Ancak çocuk bir şey konuşmadı.

Kaynak: İHA

Hasan Güler, Eskişehir, 3-sayfa, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın olay yerinin yakınında hazırlık yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

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