6 kişi, Batman'da sosyal medyada gençleri suça özendirdikleri için gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında gençleri suça ve silah kullanımına özendirdiği belirlenen 6 şüpheliyi 24 Kasım'da gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek bulundu, haklarında adli işlem başlatıldı.
Batman'da sosyal medya paylaşımlarında gençleri suç işlemeye yönlendirdiği, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım'da düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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