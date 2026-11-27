Batman'da sosyal medya paylaşımlarında gençleri suç işlemeye yönlendirdiği, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım'da düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.