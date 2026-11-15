6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası kesinleşen yağma hükümlüsü Hatay\'da tutuklandı

6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası kesinleşen yağma hükümlüsü Hatay'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'da birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında T.Y.'yi gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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