6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası kesinleşen yağma hükümlüsü Hatay'da tutuklandı - Son Dakika
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6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası kesinleşen yağma hükümlüsü Hatay'da tutuklandı

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6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası kesinleşen yağma hükümlüsü Hatay\'da tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında T.Y.'yi gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü3. SayfaGüvenlikAdliyeGüncelHataySon Dakika

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