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61 yaşındaki adamı öldürerek gömen sanıklar hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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61 yaşındaki adamı öldürerek gömen sanıklar hakkında mütalaa açıklandı

Eskişehir'de kayıp olarak 6 ay boyunca aranan Mehmet Yerebakan'ı 11 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanıklar hakkında mütalaa açıklandı.

61 yaşındaki adamı öldürerek gömen sanıklar hakkında mütalaa açıklandı
13.12.2023 - 10:55,
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Eskişehir'de kayıp olarak 6 ay boyunca aranan Mehmet Yerebakan'ı 11 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanıklar hakkında mütalaa açıklandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) arkasındaki boş arazide 31 Aralık 2022 günü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Göktuğ Tamer Kutlusak (36) bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Bölgedeki işyeri ve diğer güvenlik kameralarına ait görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, olayın şüphelileri Görkem D. (24) ve Benan B.'yi (56) Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 6 aydır kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürdüklerini itiraf etmeleri sonucunda Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınlarındaki TCDD'ye ait ağaçlık arazide çalışma başlatıldı. Mehmet Yerebakan'ın cesedi, şüpheli şahısların ağaçlık alandaki yaşadıkları barakanın yakınına gömülü şekilde bulundu. Yerebakan'ın ölümüyle ilgili zanlılardan Görkem D.'nin kardeşi Yusuf D. de cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar Benan B., Görkem D. ve Yusuf D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 'Kasten öldürme' suçundan 2 sanığın müebbet, 1 sanığın ise olay tarihinde 18 yaşını doldurmaması nedeniyle 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"Yüzüme baka baka iftira atıyor"

Mahkemede verdiği ifadesinde suçlamaları reddeden tutuklu sanık Benan B., "Görkem tarafından üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla hiçbir ilgim yoktur. Tartıştığımız için, açık açık, yüzüme baka baka bana iftira atıyor" dedi.

"Öldürmem için bıçağı bana Benan verdi"

Mahkemede mütalaaya karşı kendisini savunan ve Benan B.'nin kendisini tehdit ettiğini öne süren sanık Görkem D., "Maktulü öldürmem için bıçağı bana Benan verdi. Öncesinde boğazıma bıçak dayadı ve 'öldürmezsen seni öldürürüm' dedi. Beni tehdit etti, şantaj ve tacizde bulundu" ifadelerini kullandı.

"Ben kimseyi öldürmedim, öldüremem"

Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Yusuf D. ise yaptığı savunmada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben olay tarihinde nerede olduğumu hatırlamıyorum. Böyle bir suç işlemedim. 1 yılı geçkin süredir cezaevindeyim. Ben kimseyi öldürmedim. Öldüremem. Gençliğimin en güzel yıllarında suçsuz yere cezaevinde kalıyorum."

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ocak'a erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Toprak Mahsulleri Ofisi, Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Yerebakan, Eskişehir, Tutuklama, Cinayet, Soruşturma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 61 yaşındaki adamı öldürerek gömen sanıklar hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 61 yaşındaki adamı öldürerek gömen sanıklar hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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