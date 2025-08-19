62 Yıl Hapis Cezalı Zanlı Karamürsel\'de Yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 11 ayrı suçtan 62 yıl hapis cezası ile aranan 22 yaşındaki şahıs polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, vergi usul kanununa muhalefet, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma ile 8 ayrı bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edilen Ali İmran A. (22) polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Karamürsel'de yakalandı. Zanlının 62 yıl 135 ay 298 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şahıs ile birlikte silah ve 15 adet mermi de ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ