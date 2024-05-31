634 yıllık hastanenin çatısındaki kurşun levhaları çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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634 yıllık hastanenin çatısındaki kurşun levhaları çalarken suçüstü yakalandı

Bursa'da, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın çatısındaki kurşun levhalarını çalmak isteyen hırsızlar, bekçiler tarafından fark edilince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri metrelerce yükseklikten atlayarak ayağını kırdı, diğeri ise korkudan teslim oldu.

31.05.2024 20:48
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634 yıllık hastanenin çatısındaki kurşun levhaları çalarken suçüstü yakalandı

-Hırsızlık zanlısı bekçiyi görünce metrelerce yüksekten aşağı atladı

Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesini merdiven dayayarak soymaya çalıştılar

Tarihi mekanın kurşun levhalarını çalarken, suçüstü yakalandı

BURSA - Bursa'da, iki şüpheli Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın kubbesindeki kurşun levhalarını sökmek için tırmandığı çatıda bekçileri görünce mahsur kaldı. Gece bekçilerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden biri metrelerce yükseklikten aşağı atlayınca ayağını kırarken, arkadaşı korkudan teslim oldu.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Osmanlı Devletinde Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan 634 yıllık hastanenin kurşun levhalarını çalmak için yola çıkan Ahmet Ç. ile arkadaşı Şükrü Can Ş. ara sokakta tarihi mekanın çatısına merdivenle çıktı. Soğukkanlı hırsızlar, yaklaşık 150 kilo ağırlığında kurşun levha parçası sökerken, bölgede devriye atan gece bekçileri tarafından fark edilince paniğe kapıldılar. Ekiplere direnen şüphelilerden Ahmet Ç. yaklaşık 7 metreden aşağı atlayınca ayağını kırdı. Onu gören arkadaşı ise korkudan teslim olmak zorunda kaldı. Bekçiler tarafından kıskıvrak yakalanan 2 şüpheliden biri hastaneye biri karakola götürülürken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 634 yıllık hastanenin çatısındaki kurşun levhaları çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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