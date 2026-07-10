7 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde "yasa dışı bahis" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları ile ilgili geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalarla yasal görünüm kazandırılarak izinin kaybettirilmesi amacıyla farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Mali Şube polisi, yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'yı kapsayan toplam 7 ilde, sistematik şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılara ilişkin yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor. - İSTANBUL