7 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

10.07.2026 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde "yasa dışı bahis" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları ile ilgili geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalarla yasal görünüm kazandırılarak izinin kaybettirilmesi amacıyla farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Mali Şube polisi, yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'yı kapsayan toplam 7 ilde, sistematik şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılara ilişkin yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Almanya’da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti Almanya'da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu
MEB’den 10 maddelik talimat 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak
Trump’ın Türkiye kararı İsrail’i ayağa kaldırdı Netanyahu hemen harekete geçti Trump'ın Türkiye kararı İsrail'i ayağa kaldırdı! Netanyahu hemen harekete geçti
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı

08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
07:22
Yakalayın bu sapığı İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
06:40
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 09:39:22. #7.13#
SON DAKİKA: 7 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.