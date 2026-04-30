7 ilde eş zamanlı ANSET operasyonu: 113 milyon 426 bin TL kamu zararı tespiti iddiası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu ve emniyet birimleri tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda yürütülen operasyonda, 113 milyon 426 bin TL kamu zararı tespit edildiği iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından yapılan ihalelere ilişkin çalışma başlatıldı. Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu ve emniyet birimlerince yapılan araştırmalar kapsamında, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kişiler arasında suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik para geçişleri bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 29'u yakalandı. Yakalanan 29 kişinin 2'sinin cezaevinde olduğu operasyonda, şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 3 kişi hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

