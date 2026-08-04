7 Ton Kaçak Nargile Tütünü İmha Edildi
Adıyaman'da, 7 ton kaçak nargile tütünü, çevreye zarar vermeden imha edildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 7 ton kaçak nargile tütünü, katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda el konulan toplam 7 ton kaçak nargile tütününün imhası gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yürütülen işlemlerin ardından kaçak nargile tütünleri, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.
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