7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi ihraç öğretmen Muğla Ortaca\'da yakalandı

7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi ihraç öğretmen Muğla Ortaca'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan ihraç öğretmeni Ortaca'da yakaladı. Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretmen, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.
Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen H. A. isimli şahıs Ortaca ilçesinde yakalandı. H.A. isimli FETÖ üyesi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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