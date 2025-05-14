7 Yıl Sonra Cinayet Davası Açıldı - Son Dakika
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7 Yıl Sonra Cinayet Davası Açıldı

Dorukhan Büyükişık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi hakkında dava açıldı, olayın cinayet olduğu belirlendi.

14.05.2025 16:28
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Oğlunun cinayete kurban gittiğini söylüyordu: 7 yıl sonra general babayı haklı çıkaran gelişme

Bir inşaat şantiyesinde ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükişık'ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayet şüphesiyle 5 kişi hakkında dava açıldı

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 7 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükişık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma sonucunda, olayın cinayet olduğuna dair kuvvetli şüpheler ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 13 Mayıs 2018 günü Narlıdere ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TSK'da önemli kademelerde görev alan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık (26), gece saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak için dışarı çıktı. Sabah saatlerinde ise Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni, evinin 600 metre ilerisinde bir inşaat firmasının şantiyesinin istinat duvarında bulundu. Olay, kayıtlara 'yüksekten düşme' olarak geçti. Aldığı bir iş teklifi sonrası Rusya'ya gitmeye hazırlanan Dorukhan Büyükışık'ın intihar etmesinin mümkün olamayacağını öne süren baba Büyükışık, oğlunun bedeninde yüksekten düşme izlerinin olmadığını iddia etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Adli Tıp Uzmanı'nın tuttuğu "Yüksekte düşme bulgusu yoktur. Otopsi yapılmalıdır" raporu bulunduğunu da ileri süren baba Ethem Büyükışık, oğlunun ölümündeki sır perdesini aralamak için mücadele başlattı.

Tüm ihtimaller masaya yatırıldı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yeri kamera görüntüleri, 112 ihbar kayıtları, telefon sinyalleri (HTS ve GPRS), adli tıp raporları ve kriminal incelemeler dahil olmak üzere her türlü delili detaylı bir şekilde topladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu uzmanlarının da katıldığı olay yeri incelemesinde, Büyükişık'ın cesedinin bulunduğu konuma 27 metre yükseklikten düşerek gelmiş olmasının mümkün olmadığı tespit edildi. Ayrıca, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğuna dair tespitlere ulaşıldı.

Şüphelilerden çelişkili ifadeler

Olay günü şantiyede görevli olan bekçiler H.K, H.A, T.Ç, A.G ve çalışan B.Ç'nin ifadelerinde ciddi çelişkiler olduğu belirtildi. Şüphelilerin birbirleriyle ve olay saatiyle ilgili beyanlarının uyuşmaması soruşturmayı derinleştirdi. Toplanan deliller ve uzman raporları doğrultusunda, Büyükişık'ın kasten öldürüldüğü ve cesedinin sonradan bulunduğu yere getirildiği değerlendirildi.

Kasten öldürme suçundan dava açıldı

Elde edilen tespitler neticesinde, olay yerinde bulunan şüpheliler hakkında TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

8 polis hakim karşısına çıkacak

Öte yandan, olayla ilgili cinayet mahallinde görev yapan 8 polis hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Polis memurlarının, önümüzdeki günlerde İzmir 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 7 Yıl Sonra Cinayet Davası Açıldı - Son Dakika

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