7 Yıldır Aranan Şahıs Samsun\'da Yakalandı

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da 8 farklı suçtan 17,5 yıl hapis cezası ile 7 yıldır aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Çarşamba ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada hakkında 'bir kişiyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek', 'aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık', 'taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık', adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'hırsızlık', 'cürüm eşyasını almak', 'mala zarar verme' ve 'hükümlü tutuklunun kaçması' suçlarından 17,5 yıl hapis cezası ile 7 yıldır aranan S.G. (60) isimli şahıs, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

7 yıldır aranan şahıs, işlemlerin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN