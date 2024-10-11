75 yaşındaki İngiliz eski hakem, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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75 yaşındaki İngiliz eski hakem, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü

75 yaşındaki İngiliz eski hakem, Kenya\'da bıçaklanarak öldürüldü

Eski İngiliz hakem John Middleton (75), Mombasa'daki evinde bıçaklanmış halde bulundu. Ölümünden günler önce köpeklerinin zehirlenme girişimini bildirmişti. Golf randevusuna gelmeyince olay ortaya çıktı. Arkadaşları onu ''harika bir adam'' olarak tanımladı. Üvey oğlu, ''John, sevilen, hayat dolu bir karakterdi'' dedi. İngiliz Yüksek Komiserliği olaya müdahil oldu, otopsi yapılacak.

11.10.2024 11:39
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Kenya'nın Mombasa kentinde yaşayan 75 yaşındaki İngiliz John Middleton, evinin banyosunda bıçaklanmış halde bulundu. Eski futbol hakemi Middleton'ın ölümü, köpeklerinin zehirlenmeye çalışıldığını bildirmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Olay, Cumartesi sabahı Middleton'ın golf randevusuna gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Kulüp kaptanı Dinesh Sasan, BBC'ye yaptığı açıklamada, Middleton'ın son günlerde köpeklerinin zehirlenme girişimine maruz kaldığını söylediğini belirtti.

Yerel yetkililer, evde hafif bir mücadele izi olduğunu, ancak olay yerinin çok bozulmadığını bildirdi. Saldırıda kullanılan pala bıçağı olay yerinde bulunurken, evden herhangi bir şeyin çalınmadığı belirtildi.

Middleton'ın arkadaşları onu "harika bir adam" olarak tanımladı. 2015'ten beri kendisini tanıyan Sasan, "Çok kibar, prensip sahibi ve yardımseverdi. Tamamen şok oldum," dedi.

Üvey oğlu Kelvin Gitau, sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaşarak, "John, ailesinin ve arkadaşlarının sevdiği, onu tanıyan herkes tarafından özlenecek, hayat dolu bir karakterdi," ifadelerini kullandı.

Middleton'ın ölümü, altı yıl önce eşi Regina'nın bir hırsızlık sırasında öldürülmesinin ardından gelen ikinci trajedi oldu. Emekli bir mühendis olan Middleton, 2014'te Kenya'ya taşınmıştı.

Norfolk Futbol Federasyonu, Middleton'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve onu "kendini işine adamış, sevilen bir maç görevlisi" olarak tanımladı.

İngiliz Yüksek Komiserliği olaya müdahil olurken, otopsi yapılacağı bildirildi. Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi, aileye destek olduklarını ve yerel yetkililerle iletişim halinde olduklarını açıkladı.

75 yaşındaki İngiliz eski hakem, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Kenya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 75 yaşındaki İngiliz eski hakem, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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