75 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca hakkında kesinleşmiş 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.N., Lüleburgaz'da yakalanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.N.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen takip sonucunda M.N., 6 Mart 2025 günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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