78 yaşındaki adam, kendisini soymaya çalışan 15 yaşındaki genci öldürdü

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Arjantin'de geçen Pazartesi gecesi yaşanan olayda, yaşlı adam beyaz Toyota Hilux'undan inerken bir minibüsten inen gençler tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüsün tam durmadan atlayan gencin, sürücüye silah benzeri bir cisim doğrulttuğu görülüyor.

Genç, sürücü kapısını açmaya çalışırken 78 yaşındaki adam 3.57 Magnum tabancasıyla ateş etti. Kafasından ve göğsünden vurulan genç yere düştü, minibüs hızla olay yerinden kaçtı. Yaşlı adam araçtan inerek kaçan minibüse iki el daha ateş etti.

Soruşturmada gencin oyuncak silah taşıdığı ortaya çıktı. Yerel Savcı Diego Rulli, ruhsatlı silahıyla meşru müdafaa kapsamında hareket eden yaşlı adam hakkında dava açmayacağını açıkladı. Polis, minibüsteki diğer iki şüpheliyi arıyor.

Olay, Ocak ayında Buenos Aires'te yaşanan ikinci benzer vaka olması nedeniyle toplumda şok etkisi yarattı. İlk olayda, La Tablada mahallesinde motosiklet çalmaya çalışan başka bir genç vurularak öldürülmüştü.