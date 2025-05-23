79 Bıçakla Ustasını Öldüren Geyik'in Ceza İndirimi Rededildi

Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürmüştü, taciz iddiası ceza indirimine yetmedi

BOLU - Bolu'da, birlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu'yu 79 yerinden bıçaklayarak öldüren ve hakkında müebbet hapis cezası verilen Necati Geyik'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan Geyik, "Utanıyorum, haberlere çıkmak istemiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Olay, 10 Ocak 2024 tarihinde merkeze bağlı Yenigeçitveren köyündeki bir tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte tadilat işleri yapan Necati Geyik ile ustası Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Geyik, yanında bulunan bıçakla Kuyucu'yu kalbi ve vücudunun çeşitli yerlerinden 79 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Kuyucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Geyik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı

Tutuklanmadan öne son mahkemede Necati Geyik, "Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim" ifadelerini kullanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanığın cinsel taciz olayını belirtmemesi, indirim uygulanması için iddiayı ortaya attığına kanaat getirdi. Sanık Necati G., indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar istinafa taşındı

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Necati Geyik'in avukatları kararı istinafa taşıdı. Dosyanın yeniden görüşülmesi üzerine mahkeme sanığın savunmasını aldı. Geyik, savunmasında "Mahkemeye çıkmak istemiyorum. Utanıyorum, haberlere çıkmak istemiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verdi.