8 küçükbaş hayvan zift göletine battı - Son Dakika
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8 küçükbaş hayvan zift göletine battı

Adıyaman'da tarlaya dökülen asfalt ziftine batan 8 küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Hüseyin Çil'in otlatmak için çıkardığı hayvanlar, eriyen asfalt ziftine batmıştı. İtfaiye ekipleri, zift göletine batan hayvanları tek tek çıkartarak kurtardı.

04.06.2024 10:49
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8 küçükbaş hayvan zift göletine battı

ADIYAMAN - Adıyaman'da tarlaya dökülen asfalt ziftine batan 8 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Olay, Adıyaman Kahta Karayolu Fuar Merkezi karşısındaki arazide meydana geldi. Hüseyin Çil isimli vatandaşın otlatmak için araziye çıkardığı hayvanlarını daha önceden araziye dökülen ve havaların sıcak olmasından dolayı eriyen asfalt ziftine battı.

Arazide oluşan küçük zift göletine batan 8 küçükbaş hayvanı kendi imkanlarıyla çıkartamayan Hüseyin Çil, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zift göletine batan hayvanları tek tek çıkartmaya çalıştı. Hayvanları güçlükle çıkartan ekipler iş makinesi yardımı ve uzun uğraşlar sonucunda 8 hayvanı kurtarmayı başardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 8 küçükbaş hayvan zift göletine battı - Son Dakika

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