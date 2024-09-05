Diyarbakır\'da 8 Yaşındaki Narin Güran 16 Gündür Kayıp

3.Sayfa

Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

8 yaşındaki Narin'den 16 gündür haber alınamıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'dan 16 gündür haber alınamıyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.

Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yeraltı görüntüleme cihazı ile bir arama yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma da sürüyor.

Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.