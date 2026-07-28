80 Yaşındaki Kadın Dönme Dolaba Tırmandı - Son Dakika
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80 Yaşındaki Kadın Dönme Dolaba Tırmandı

80 Yaşındaki Kadın Dönme Dolaba Tırmandı
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Özbekistan'da 80 yaşındaki kadın, 35 metre yüksekliğindeki dönme dolaba tırmanarak ekstrem atlayış yaptı.

Özbekistan'da 80 yaşındaki kadının 35 metre yüksekliğindeki dönme dolaba tırmandığı ve halatla ekstrem atlayış yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Özbekistan'da 80 yaşındaki kadının ekstrem hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Özbek kadının 35 metre yüksekliğindeki dönme dolaba demir merdivenlerle çıktığı ve halatla ekstrem atlayış yaptığı anlar büyük ilgi gördü. Paylaşımlarda kadının bu atlayış öncesinde sağlık kontrolünden geçirildiği ve herhangi bir engel bulunmadığı belirtildi. Görüntülerde geleneksel kıyafet giyen kadının kask ve diğer güvenlik ekipmanlarını kullanarak yüksekten atladığı görüldü.

Cesareti ve enerjisiyle dikkat çeken 80 yaşındaki kadın, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve takdir yorumu aldı. Görüntülerde gençlere seslenen Özbek kadın, "Estrem aktiviteleri yapmaktan korkan gençlere tavsiyem hiçbir şeyden korkmasınlar. Ellerinden geleni yapsınlar. Ellerinden gelmiyorsa yapmasınlar" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA

Özbekistan, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 80 Yaşındaki Kadın Dönme Dolaba Tırmandı - Son Dakika

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