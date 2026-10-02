81 ildeki Gıda Güvenliği operasyonunda 61 milyon liralık sahte ürün ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen 'Gıda Güvenliği' operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin ele geçirildiğini duyurdu.

Tüm Türkiye'de sahte taklit ve tağşiş edilmiş ürünlere yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte taklit ve tağşiş edilmiş ürünün ele geçirildiği ve 73 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"81 ilde düzenlenen 'Gıda Güvenliği' operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürün ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde; vatandaşlarımızın sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya arz edilen ürünlerin tespit edilmesi ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla 81 ilde 'Gıda Güvenliği' operasyonu düzenlendi. 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Güvenlik Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinde görevli 1700 Fikri Mülkiyet Suçları personeli ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli bin 350 personel olmak üzere toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla bin 908 adreste kontrol ve denetim yapıldı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; halkımızın sağlığını korumak, güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Güvenlik Daire Başkanlığımızı, Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz."