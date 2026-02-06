Kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki alzaymır hastası, bugün bir barakada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli ilçesine bağlı Tülü Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Akburak, en son dün akşam saatlerinde Hüseyinbelen mevkiinde görüldü. Eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekiplerinin koordinesinde AFAD, YAK, AKOM ve Saimbeyli Belediyesi ekipleri ortak çalışma başlattı. Gece boyunca ve sabahın erken saatlerinden itibaren hem kırsal alanlarda hem de çevre mahallelerde arama yapan ekipler, öğlen saatlerinde ormana yakın bir bölgede bulunan barakada yaşlı adama ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akburak, kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. - ADANA