87 Yaşındaki Kadın Kayboldu, Komşu Köyde Bulundu

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde dün kaybolan yaşlı kadın, komşu köyde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Taşlık Köyü kırsalındaki çay bahçesinde çalışmak üzere ormanlık alana giden ailesine eşlik eden 87 yaşındaki Nazmiye Cesur, bir süre sonra tek başına eve dönmek istedi. Ancak yakınları eve döndüklerinde Cesur'un henüz gelmediğini fark etti. Bunun üzerine yeniden ormanlık alana dönen aile bireyleri, kadını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD, AKUT, İHH ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Nazmiye Cesur'u arama çalışmaları sürerken, bir gün sonra komşu köy olan Aydınlar köyünde bulunduğu öğrenildi. Cesur'un, ormanlık alandan yanlışlıkla farklı bir yöne giderek yolunu kaybettiği ve geceyi ormanda uyuyarak geçirdiği belirtildi. Sabah saatlerinde Aydınlar Köyü'ndeki bir eve giderek kaybolduğunu söyleyen yaşlı kadının durumu, ev sahipleri tarafından jandarmaya bildirildi.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Nazmiye Cesur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - GİRESUN