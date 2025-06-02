9 Gündür Kayıp Onurcan'a İzi Yok

Gaziantep'te 9 gündür kayıp olan Onurcan'a dair hiçbir ize rastlanamıyor

Çok sayıda kurum ve ekip koordineli çalışıyor, hiçbir iz yada emareye rastlanamıyor

Gaziantep'te otizmli Onurcan 9 gündür aranıyor, yeni görüntüler yürek burkuyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor. Günlerdir çok sayıda kurumdan yüzlerce personelin katılımıyla devam eden koordineli aramalarda hiçbir iz yada emareye rastlanamaması ise dikkat çekerken Onurcan'a ait ortaya çıkan yeni görüntüler yürek burkuyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularının 9 gündür sürdürdüğü aramalara İHA ve havadan destek sağlanıyor.

Teknik donanımlı yüzlerce personelin aramalarına rağmen hiçbir ize rastlanamıyor

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, gönüllü STK'lar, güvenlik korucuları, İHA'lar, dron'lar, iz köpekleri, sualtı arama, itfaiye, gece görüş ekipleri gibi çok sayıda ekip, ekipman ve araçla destek veriliyor. Teknik donanımlı yüzlerce personelden oluşan ekiplerin günlerdir koordineli olarak aralıksız devam ettirdiği arama çalışmalarında hiçbir iz yada emareye rastlanamaması ise dikkat çekiyor.

Onurcan'a ait ortaya çıkan yeni görüntüler yürek burkuyor

Kayıp olan Onurcan'ın babası ile fıstık tarlasında Antep fıstığı topladığı anlar, oyun alanında oynadığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, küçük Onurcan'ın babasının kurduğu cümleyi tekrar etmeye çalışması ve oyun alanında oyun oynadığı anlar yürek burkuyor.

Aramaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.