9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü

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Cumadan çıkıp hutbeye isyan etti: O adamın kime hizmet ettiği belli değil

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Amerika'nın New York şehrinde 64 yaşındaki Wayne Noel adlı bir adam, 9 yaşında bir kız çocuğunu kaçırıp taciz ettikten sonra, polisin kendisini yakalamaya çalıştığıkaza yaparak hayatını kaybetti.

Perşembe akşamı saat 19:20 civarında, Queens semtinde bir markette alışveriş yapan küçük kız, tuvalet molası veren büyükannesinden kısa süreliğine ayrı düştü. Noel, bu anı fırsat bilerek kıza yaklaştı ve onu zorla arabasına bindirdi.

Polis, Noel'in kızı kaçırdıktan sonra iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu tespit etti. İlki arabada gerçekleşti, ikincisi ise suçlu tekrar markete döndüğünde. Noel daha sonra kızı sokağa bırakıp kaçtı.

Bu korkunç olay üzerine New York polisi tüm imkanlarını seferber etti. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinden Noel'i teşhis eden polis, 18 saat süren yoğun bir arama başlattı. Emniyet yetkilileri, Noel'i "kötülüğün vücut bulmuş hali" olarak nitelendirdi.

Cuma günü Noel'in arabası tespit edildi. Polis onu durdurmaya çalıştı ancak Noel kaçmaya devam etti. Kovalamaca sırasında kırmızı ışıkta geçen Noel, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Noel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis kayıtlarına göre Noel'in daha önce de benzer suçlardan sabıkası vardı. En son 2022'de bir kadını kaçırmaya teşebbüs etmiş, ancak kadın kurtulmayı başarmıştı.