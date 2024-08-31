9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü

Geniş Video İzle

Amerika'nın New York şehrinde 64 yaşındaki Wayne Noel adlı bir adam, 9 yaşında bir kız çocuğunu kaçırıp taciz ettikten sonra, polisin kendisini yakalamaya çalıştığı kaza yaparak hayatını kaybetti. Noel'in daha önce de benzer suçlardan sabıkası vardı. En son 2022'de bir kadını kaçırmaya teşebbüs etmiş, ancak kadın kurtulmayı başarmıştı.

31.08.2024 11:37  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika'nın New York şehrinde 64 yaşındaki Wayne Noel adlı bir adam, 9 yaşında bir kız çocuğunu kaçırıp taciz ettikten sonra, polisin kendisini yakalamaya çalıştığıkaza yaparak hayatını kaybetti.

Perşembe akşamı saat 19:20 civarında, Queens semtinde bir markette alışveriş yapan küçük kız, tuvalet molası veren büyükannesinden kısa süreliğine ayrı düştü. Noel, bu anı fırsat bilerek kıza yaklaştı ve onu zorla arabasına bindirdi.

Polis, Noel'in kızı kaçırdıktan sonra iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu tespit etti. İlki arabada gerçekleşti, ikincisi ise suçlu tekrar markete döndüğünde. Noel daha sonra kızı sokağa bırakıp kaçtı.

Bu korkunç olay üzerine New York polisi tüm imkanlarını seferber etti. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinden Noel'i teşhis eden polis, 18 saat süren yoğun bir arama başlattı. Emniyet yetkilileri, Noel'i "kötülüğün vücut bulmuş hali" olarak nitelendirdi.

Cuma günü Noel'in arabası tespit edildi. Polis onu durdurmaya çalıştı ancak Noel kaçmaya devam etti. Kovalamaca sırasında kırmızı ışıkta geçen Noel, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Noel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis kayıtlarına göre Noel'in daha önce de benzer suçlardan sabıkası vardı. En son 2022'de bir kadını kaçırmaya teşebbüs etmiş, ancak kadın kurtulmayı başarmıştı.

9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü

Amerika Birleşik Devletleri, New York, 3-sayfa, Dünya, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Yavuz: Poğ yolunda giden Poğ yolunda... 3 0 Yanıtla

10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
18:15 Türkiye’ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi İçeride yok yok Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
15:31 Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul’da Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da
15:30 İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza’da DJ kabininde dans ederken görüntülendi İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza'da DJ kabininde dans ederken görüntülendi
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 12:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement