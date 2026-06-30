90 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Saatte Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

90 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Saatte Bulundu

90 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Saatte Bulundu
30.06.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası, 32 kişilik ekip ile 8 saat sonra sağ bulundu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki alzaymır hastası, jandarma, komando ve AFAD ekiplerinin katıldığı 32 kişilik dev arama operasyonuyla 8 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Hamambaşı Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Okur, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak, 90 yaşındaki alzaymır hastası dedesi Halil Şener'in kayıp olduğunu bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması için adeta zamanla yarış başlatıldı.

32 personel ve dron ile dev arama operasyonu

Kayıp şahsı aramak üzere bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edildi. Arama faaliyetlerine; Havran İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 1 trafik timi ve 3 asayiş timi olmak üzere toplam 12 personel, İvrindi Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'ndan 10 personel, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpek Timinden 2 personel ve Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü'nden 8 personel katıldı. Toplamda 32 personel, iz takip köpekleri ve havadan 1 adet dron desteğiyle araziyi didik didik aradı.

Mezarlık mevkiinde bulundu

Ekiplerin amansız takibi ve yoğun çalışmaları neticesinde müjdeli haber geldi. Halil Şener, aynı gün 8 saat sonra İnönü Mahallesi mezarlık mevkiinde bitkin halde bulundu. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Halil dede, herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığının anlaşılması üzerine ailesine teslim edildi. Yaşlı adamın bulunmasıyla ailesi büyük sevinç yaşarken, emniyet ve jandarma güçlerinin emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşların can güvenliğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halil Şener, Balıkesir, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Komando, Havran, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Saatte Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

13:27
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:34:46. #.0.5#
SON DAKİKA: 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Saatte Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.