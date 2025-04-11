91 Yaşındaki Kadın Alevlerden Son Anda Kurtarıldı

91 yaşındaki şahıs alevlerin arasından son anda kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, yangın çıkan tek katlı evde yalnız bulunan 91 yaşındaki kadın, son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, 19.00 sıralarında Çınarlı mahallesi, Hasret sokak ile Yalçın sokağın kesişiminde bulunan evde meydana geldi. 91 yaşındaki Besi Yıldız'ın tek başına bulunduğu evde, tüpten kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkartılan Besi Yıldız'a sağlık ekipleri ilk müdahalesini ambulans içinde gerçekleştirdi. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başlanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.