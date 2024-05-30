94 yaşında kanseri yenerek taburcu oldu - Son Dakika
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94 yaşında kanseri yenerek taburcu oldu

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Malatya'da, kolon kanseri tanısı konulan 94 yaşındaki Mehmet Yüksek yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Yüksek'in tedavi sürecine dair bilgiler paylaşan Cerrahi Onkoloji Uzmanı Mehmet Onur Gül, 65 yaş üstü hastaların kanser hastalığından korkmamasının gerektiğini ve erken tanının önemine vurgu yaptı.

30.05.2024 13:30
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94 yaşında kanseri yenerek taburcu oldu

MALATYA - Malatya'da, kolon kanseri tanısı konulan 94 yaşındaki Mehmet Yüksek yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası 94 yaşındaki Mehmet Yüksek' e bir buçuk yıl önce rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanseri tanısı kondu. Tanı sonrası hızlıca tedavisine başlanan yaşlı adam başarılı bir operasyon geçirirken, daha sonra operasyona bağlı oluşan fıtık oluştu. Yeniden tedavi altına alınan Yüksek geçirdiği son operasyonla tamamen sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Mehmet Yüksek evine döneceği için sevinçli olduğunu kaydederek, süreç içerisinde kendine yardımcı olan tüm hastane çalışanları ile doktorlara teşekkür etti. Mehmet Yüksek'in operasyonlarını gerçekleştiren Cerrahi Onkoloji Uzmanı Mehmet Onur Gül ise Yüksek'in tedavi sürecine dair bilgiler paylaşarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 65 yaş üstü hastaların ameliyatlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Gül, 65 yaş üstü hastaların kanser hastalığından korkmamasının gerektiğini aktararak erken tanının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 94 yaşında kanseri yenerek taburcu oldu - Son Dakika

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