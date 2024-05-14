A-Jet Uçağındaki Yolcular Havasızlık Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
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A-Jet Uçağındaki Yolcular Havasızlık Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

A-Jet Uçağındaki Yolcular Havasızlık Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

İstanbul'dan Elazığ'a gitmek üzere olan Türk Hava Yolları alt şirketi A-Jet uçağı, yolcuların içinde saatlerce beklemesi sonucu havasızlık nedeniyle zor anlar yaşandı. Yolcular, uçağın içindeki havasızlık nedeniyle fenalık geçirdi ve duruma tepki gösterdi. Uçakta yaklaşık 2 buçuk saat bekleyen yolcular, sonunda başka bir uçağa aktarıldı.

14.05.2024 09:41
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İstanbul'dan Elazığ'a gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının alt şirketi A-Jet uçağı, saatlerce içinde yolcuyla havalimanında bekledi. Havasızlıktan zor anlar yaşayan yolcular, duruma tepki gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Elazığ'a dün akşam saat 22.50'de hareket etmesi planlanan Türk Hava Yollarının şirketi A Jet uçağı, yolcuların uçağa alınmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra havalanmadı. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca uçakta bekleyen yolcular havasızlık nedeniyle zor anlar yaşadı. Duruma tepki gösteren yolcular çok beklediklerini, uçağın içinin havasız kaldığını ve bazılarının da fenalık geçirdiğini söyledi.

22.50'de uçması gereken uçağın zamanında neden kalkmadığı bildirilmedi. Yaklaşık 2 buçuk saatin sonunda uçakta bulunan yolcular indirilerek başka uçağa bindirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Ulaşım, Havacılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa A-Jet Uçağındaki Yolcular Havasızlık Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika

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