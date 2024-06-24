AB, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan örgütlerin endişe verici durumunu açıkladı - Son Dakika
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AB, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan örgütlerin endişe verici durumunu açıkladı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan örgütlerden gelen son bilgilerin endişe verici olduğunu ve operasyonların çökme riski olduğunu belirtti. Gazze'deki insani durumun kötüleştiği ve yardımın ulaştırılmasının neredeyse imkansız hale geldiği ifade edildi. Ayrıca, Gazze'deki askeri operasyonlar nedeniyle güvensiz bir ortamda faaliyet göstermek zorunda kalan yardım aktörlerinin güvenliğinin tehlikede olduğu vurgulandı. AB, tüm tarafları uluslararası yasal sorumluluklarını yerine getirmeye ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdı.

24.06.2024 17:05
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic yaptıkları ortak açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan örgütlerden gelen son bilgilerin oldukça endişe verici olduğu ve hiçbir önlem alınmazsa operasyonların çökme riskinin bulunduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, Gazze'deki insani durum ve erişim kısıtlamalarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Gazze'deki krizin başka bir kırılma noktasına ulaştığı belirtilen açıklamada, "Gazze'ye önemli miktarda insani yardım ulaştırmak neredeyse imkansız hale geldi. Sivil toplum yapısı bozuluyor. Açlık çeken siviller, gelen sınırlı yardıma erişmek için çaresiz önlemlere başvuruyor. Devam eden askeri operasyonlar, Gazze'de hukuk ve düzenin çökmesi nedeniyle ortaklarımız kabul edilemez derecede güvensiz bir ortamda faaliyet göstermek zorunda kalıyor. İnsani yardım ulaştırmak için geçici 'taktiksel duraklama' duyuruları, sahadaki insani yardım aktörleri için güvenlik ortamında herhangi bir iyileşme sağlamadı" ifadesi kullanıldı.

"Gazze'ye erişim olmadan yardım göndermek faydasız"

Temel yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım örgütlerinden gelen son bilgilerin oldukça endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, "Hiçbir önlem alınmazsa operasyonların çökme riski var. Bir kez daha, çatışmaya dahil olan tüm tarafları sivilleri koruma, temel hizmetlere erişimlerini sağlama, insani yardım operasyonları için güvenli bir ortam ve yardımlara engelsiz erişim sağlamayı kapsayan uluslararası yasal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Ayrıca rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi. Tarafların yükümlülüklerine rağmen Mısır ve Ürdün sınırlarında bozulma ve israf olma riski olan önemli miktarda insani yardımın bekletildiği vurgulanan açıklamada, "Bu, AB fonlarının maddi ve mali kaybına ek olarak, bizim ve tüm uluslararası toplumun insani yardım çabalarına önemli bir darbe vuruyor" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana Gazze için 56 insani yardım uçuşu düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Yardım dağıtımı için mevcut tüm rotaları kullandık. Gazze'ye ve Gazze içinde erişim olmadan yardım göndermek faydasız bir çabadır. İnsani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin korunması ve Gazze halkına hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasını sağlamak için ortak eylem çağrısında bulunuyoruz" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AB, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan örgütlerin endişe verici durumunu açıkladı - Son Dakika

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