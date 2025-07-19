Abadan Rafinerisi'nde Yangın Çıktı

İran'ın Abadan kentinde bulunan Abadan Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktı. Ülkenin en büyük rafinerilerinden biri olan tesisteki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, üretimde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

İran'ın güneybatısındaki Abadan kentinde bulunan ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden birinde yangın çıktı. Abadan Petrol Rafinerisi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Yangın sonrası itfaiye ve kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilerek alevlerin söndürülmesi için çalışmalara başladı. Yangın şu anda kontrol altında olup rafineride üretim kesintisiz şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Yangının çıkış nedenine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Rafinerinin önemi

Abadan Petrol Rafinerisi, İran ve Orta Doğu'nun en eski ve en büyük rafinerileri arasında yer alıyor. 20'nci yüzyılın başlarında faaliyete geçen tesis, İran'ın enerji altyapısında stratejik bir rol üstleniyor. Yıllar içinde yapılan kapsamlı modernizasyon ve geliştirme çalışmalarıyla kapasitesi artırılan rafineri, yalnızca İran için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir rafinaj merkezi konumuna gelmiş durumda. Tesiste benzin, motorin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve çeşitli diğer petrol ürünleri üretiliyor. - TAHRAN