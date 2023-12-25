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ABD'de alışveriş merkezinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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ABD'de alışveriş merkezinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Alışveriş merkezi geçici olarak kapatıldı ve bölgede devam eden bir tehlike bulunmadığı açıklandı.

ABD\'de alışveriş merkezinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
25.12.2023 - 16:08,
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ABD'nin Colorado eyaletinde bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Colorado Springs kentindeki The Citadel Alışveriş Merkezi'nde yerel saatle 16.34'te iki grup arasında çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmayla sonuçlandı. Silahların patladığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Alışveriş merkezi geçici olarak kapatılırken, bölgede devam eden bir tehlikenin olmadığı açıklandı. - COLORADO

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de alışveriş merkezinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de alışveriş merkezinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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