ABD\'de alışveriş merkezinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Colorado Springs kentindeki The Citadel Alışveriş Merkezi'nde yerel saatle 16.34'te iki grup arasında çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmayla sonuçlandı. Silahların patladığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Alışveriş merkezi geçici olarak kapatılırken, bölgede devam eden bir tehlikenin olmadığı açıklandı. - COLORADO