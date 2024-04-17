Kuzey Carolina'dan 21 yaşındaki Thomas Elliott, bir mağazada bir müşterinin eteğinin altına telefonunu yerleştirerek video çektiği iddiasıyla kameralara yakalandıktan sonra gönüllü olarak çalıştığı okuldan kovuldu.
Elliott,Greenville'deki Target mağazasında bir kadın müşteriyi takip ederken başka bir kadın müşteri tarafından fark edildi. Müşteri, Elliott'ın farkında olmayan kadının eteğinin altını çekmek için telefonunu yere koyduğu sırada fark etti ve kendi telefonu ile Elliott'i kayde aldı.
Kadın, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, polisin mağazaya gelip Elliott'i kelepçeleyip gözaltına aldığı anlara ait görüntüleri de içeriyor.
Elliott'ın telefonunda yapılan incelemede, telefonda herhangi uygunsuz bir içeriğe rastlanmadı ancak polis, Elliott'in görüntüleri silmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Elliott, 5,000 dolar kefaletle serbest bırakıldı ve olay günü mahkeme duruşması yapıldı.
Pitt County Okulları sözcüsü, Elliott'ın Greenville'deki Doğu İlkokulu'nda bir gönüllü olduğunu belirtti.
Okul sistemi sözcüsü Tom McClellan, "Sosyal medya ve haber kanallarında paylaşılan bireyin görüntülerinden rahatsız ve derinden endişeliyiz ve görüntülere dayanarak bu kişi, bir gönüllü olarak ya da bir çalışan olarak kampüslerimize geri dönmeyecek," dedi. McClellan, gönüllülerin ve ziyaretçilerin, kampüse erişim izni verilmeden önce Raptor ile taramadan geçirilmeleri gerektiğini, böylece cinsel suçlu veritabanlarında kayıtlı olup olmadıklarının doğrulanabileceğini açıkladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuzey Carolina'da Bir Mağazada Müşterinin Eteğinin Altını Çeken Genç Gönüllü Okuldan Kovuldu - Son Dakika
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