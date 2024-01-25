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ABD'de Dereye Düşen Kadın 14 Saat Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
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ABD'de Dereye Düşen Kadın 14 Saat Sonra Kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış sonucu Del Valle deresinde su seviyesi yükseldi. Aracıyla derenin üzerinden geçmeye çalışan bir kadın, suya kapılarak dereye düştü. Geceyi aracın üzerinde geçiren kadın, ertesi gün kamp yapan bir kişi tarafından fark edilerek yetkililere haber verildi. 14 saat sonra helikopterle kurtarılan kadın hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ABD\'de Dereye Düşen Kadın 14 Saat Sonra Kurtarıldı
25.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:39
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ABD'nin California eyaletinde aracıyla geçmeye çalıştığı derede mahsur kalan kadın, 14 saat sonra helikopterle kurtarıldı.

ABD'nin California eyaletindeki Livermore'da pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışla birlikte Del Valle deresinde su seviyesi yükseldi. Aracıyla derenin üzerindeki yoldan geçmeye çalışan bir kadın, suya kapılarak dereye düştü. Araç ters dönerken, kadın aracın üzerine çıkmayı başardı. Geceyi aracın üzerinde geçiren kadını ertesi gün bölgede kamp yapan bir kişi fark ederek yetkililere haber verdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Aracın üzerinde yardım bekleyen kadın, 14 saatin ardından helikopterle kurtarıldı. Hafif yaralı olduğu belirtilen kadın hastaneye kaldırıldı. Alameda County İtfaiye Departmanından Cheryl Hurd, kadınınbölgeden sık sık geçiş yaptığını, ancak bu kez yükselen su seviyesini hafife aldığını söyledi. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA
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