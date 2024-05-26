ABD'de hortum felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'de hortum felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde meydana gelen hortumlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Texas'ta beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı ve hortumlar nedeniyle binalar ve araçlar hasar gördü. Texas'ın Oklahama sınırında meydana gelen hortumda 5 kişi hayatını kaybederken, Arkansas'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Hortumlar nedeniyle bir düğünde de yaralanmalar meydana geldi ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı.

26.05.2024 18:38
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ABD'nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde meydana gelen çok sayıda hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı.

ABD'nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerini hortum vurdu. Texas'ta beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bina ve araçlar hasar gürdü. Texas'ın Oklahama sınırında meydana gelen hortumda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden üçünün aynı aileden olduğu ifade edilirken, Texas'ın Denton kentinde yaralılar olduğu ve helikopterlerle hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Arkansas'ta 2 ölü

Texas'ın yanı sıra Arkansas eyaletinde de etkili olan hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden birinin 26 yaşında olduğu ve cansız bedeninin hasar gören evinin dışında bulunduğu aktarıldı.

Düğünde yaralandılar

Hortum nedeniyle Oklahama'da da hasar meydana gelirken, hortum meydana geldiği sırada bir düğüne katılanlardan bazıları yaralandı. Kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı. - TEXAS

Kaynak: İHA

Arkansas, Oklahoma, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de hortum felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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