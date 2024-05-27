ABD'de hortum ve kasırgalarda 19 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Texas, Arkansas, Oklahoma ve Kentucky eylatlerini vuran hortum ve kasırgalarda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de 4 eyalette etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle can kaybı arttı. Texas, Arkansas, Oklahoma ve Kentucky eylatlerini vuran hortum ve kasırgalarda en az 19 kişi hayatını kaybetti. Arkansas'ta 8, Texas'ta 7, Oklahoma'da 2 ve Kentucky'de 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Teksas Cooke İlçesi Şerifi Ray Sappington, ölenlerin arasında iki ve beş yaşında iki çocuk ve aynı aileden üç kişinin bulunduğunu söyledi.

Saatte 235 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarda çok sayıda kişi yaralanırken, dün birçok eyalette neredeyse 500 bin kişi elektriksiz kaldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, olumsuz hava koşullarının ülkenin doğusunu da etkisi altına alacağını ve fırtına ve dolu uyarısında bulundu. - TEXAS