ABD'de Isaias Kasırgası Florida ve Alabama'da 4 kişinin canını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Isaias Kasırgası Florida ve Alabama'da 4 kişinin canını aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida ve Alabama eyaletlerinde etkili olan Isaias Kasırgası'nda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida ve Alabama eyaletlerinde etkili olan Isaias Kasırgası'nda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güney bölgelerini etkisi altına alan Isaias Kasırgası nedeniyle Florida ve Alabama eyaletlerinde can kaybı yaşandı. Florida eyaletine bağlı Escambia County Şerifi Chip Simmons, bölgede 2 kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Simmons, bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, bir kişinin de kapalı garajda yeterli havalandırma olmadan çalıştırılan jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Aynı evde bulunan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Alabama'da 2 kişi hayatını kaybetti

Komşu Alabama eyaletinin Valisi Kay Ivey de, 2 kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ivey ayrıca, yetkililerin şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar nedeniyle eyalette "yan fırtınalar" oluşmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Öte yandan Alabama yetkilileri, can kayıplarından birinin ağaç devrilmesinden kaynaklı olduğunu bildirdi. Yetkililer, trafik kazasına müdahale eden bir şerifin de üzerine ağacın devrilmesi sonucu yaralandığını aktardı.

Fırtına 800 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden olmuştu

Şiddetli rüzgar ve yağışa yol açan kasırga, 800 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden olmuştu. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 165 kilometreye ulaştığı belirtilmişti. Karaya ulaşmadan önce kategori 3 seviyesinde olan Isaias, kategori 2 şiddetinde karaya çıktıktan sonra kategori 1 seviyesine kadar zayıflamıştı. Güney ve güneydoğu bölgelerini kapsayan Körfez Kıyısı'nda etkili olduktan sonra hız kaybederek Alabama üzerinden geçen Isaias, tropikal sonrası fırtınaya dönüşmüştü.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDoğal Afetler3. SayfaAlabamaFloridaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Okan Bayülgen’in 17 yaşındaki kızı İstanbul’dan büyük başarı Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
23:43
Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü
Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü
23:34
Gözü kulağı orada İsmail Kartal’dan Aston Villa vurgusu
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu
23:32
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
23:28
TFF’de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
23:16
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 23:49:25. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD'de Isaias Kasırgası Florida ve Alabama'da 4 kişinin canını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei