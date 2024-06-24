ABD'de İsrailliler, UNRWA'yı Hamas'a yardım ettiği iddiasıyla dava etti - Son Dakika
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ABD'de İsrailliler, UNRWA'yı Hamas'a yardım ettiği iddiasıyla dava etti

ABD'nin New York kentindeki Manhattan Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, 101 İsrailli, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Hamas'a yardım ettiği iddiasıyla dava açtı. Davacılar, UNRWA'nın uluslararası hukuku ve ABD'nin İşkence Mağdurlarını Koruma Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.

24.06.2024 21:35
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ABD'de 101 İsrailli, New York'taki Manhattan Bölge Mahkemesi'ne Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Hamas'a yardım ettiği iddiası ile dava açtı.

İsrailliler, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) dava etti. ABD'nin New York kentindeki Manhattan Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, UNRWA'nın Hamas'a 10 yıldan fazla bir süredir yardım ve yataklık ettiği iddia edildi. Davacılar, UNRWA'nın uluslararası hukuku ve ABD'nin İşkence Mağdurlarını Koruma Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.

Davada UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bazı mevcut ve eski ajans yetkilileri de davalı konumunda bulunurken, davacılar arasında 7 Ekim olaylarında sağ kurtulan ya da hayatını kaybeden İsraillilerin yakınları olan 101 kişi yer alıyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Manhattan, New York, Ajans, Uluslararası, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de İsrailliler, UNRWA'yı Hamas'a yardım ettiği iddiasıyla dava etti - Son Dakika

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