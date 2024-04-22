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ABD'de öldürülen sosyal medya fenomeni Adana'da defnedildi

ADANA - Adanalı sosyal medya fenomeni 28 yaşındaki Yağmur Taktaş, ABD'de kaldığı evde ölü bulundu. Taktaş'ın cenazesi memleketi Adana'da dün toprağa verildi.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD'de kaldığı evde ölü bulundu. Taktaş'ın cenazesi geçtiğimiz hava yoluyla getirildiği Adana'da dün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü.

Taktaş'ın ailesi, daha önce de darbedilen kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti. Aile, avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi Andre Can F.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Taktaş'ın sosyal medya hesabının da sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddia ediliyor.