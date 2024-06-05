ABD'de seri katil olduğundan şüphelenilen adamın çiftliğinde 10.000'den fazla insan kalıntısı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'de seri katil olduğundan şüphelenilen adamın çiftliğinde 10.000'den fazla insan kalıntısı bulundu

ABD\'de seri katil olduğundan şüphelenilen adamın çiftliğinde 10.000\'den fazla insan kalıntısı bulundu

Indiana'daki yetkililer, 1990'larda genç erkekleri öldürmekle suçlanan ve 1996'da intihar eden Herb Baumeister'in mülkünde bulunan insan kalıntılarını kimliklendirmeye devam ediyor. Hamilton County Adli Tıp Ofisi, mülkte bulunan kalıntılardan birinin 1993'te kaybolan Jeffrey Jones'a ait olduğunu belirledi. Adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetleri, yanmış ve ezilmiş kalıntıların kimliklendirilmesi için kararlılıkla çalışıyor.

05.06.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Indiana'da yetkililer, yıllar önce ölen şüpheli bir seri katilin mülkünde bulunan insan kalıntılarını kimliklendirmeye devam ediyor.

Herb Baumeister, 1980'ler ve 1990'larda genç erkekleri evine çekip öldürmekle suçlanıyor. Yetkililer onu sorgulayamadan, 1996 yılında intihar etti.

Hamilton County Adli Tıp Ofisi, 1996 yılında 18 dönümlük Fox Hollow Farm mülkünde bulunan insan kalıntılarının Jeffrey Jones olarak tanımlandığını açıkladı. Jones, Ağustos 1993'te kaybolduğu bildirilmişti.

Hamilton County adli tabibi Jeff Jellison'a göre, Jones, Indiana mülkünde bulunan 10.000'den fazla kalıntının yeniden incelenmesi sonucunda kimliği belirlenen üçüncü kişi oldu.

Jellison, "Birçok kalıntının yanmış ve ezilmiş halde bulunması bu soruşturmayı son derece zorlaştırıyor; ancak davayı yürüten kolluk kuvvetleri ve adli tıp uzmanlarından oluşan ekip kararlılıkla çalışmaya devam ediyor," dedi.

Yetkililer, FBI, Indiana Eyalet Polisi, Indianapolis Üniversitesi ve Teksas'taki DNA uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Jellison'a göre, araştırmacıların henüz kimliklendirilmemiş dört ek DNA profili daha bulunuyor ve toplam kurban sayısı 12'ye ulaşıyor.

Kimliği belirlenemeyen dört DNA profili de genetik soy araştırması için FBI'a gönderilecek.

ABD'de seri katil olduğundan şüphelenilen adamın çiftliğinde 10.000'den fazla insan kalıntısı bulundu

Dünya, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de seri katil olduğundan şüphelenilen adamın çiftliğinde 10.000'den fazla insan kalıntısı bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Hakkari Belediye Başkanı’na ceza verilmesi sonrası gerginlik yaşandı Hakkari Belediye Başkanı'na ceza verilmesi sonrası gerginlik yaşandı
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de seri katil olduğundan şüphelenilen adamın çiftliğinde 10.000'den fazla insan kalıntısı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement