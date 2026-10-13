ABD'de Six Flags'te hız treninden düşen kişi öldü, 9 hız treni servis dışı bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Six Flags'te hız treninden düşen kişi öldü, 9 hız treni servis dışı bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletindeki Six Flags eğlence parkında hız treninden düşen bir kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler de yaralandı. Polis soruşturma başlatırken şirket, benzer araçlardaki riskleri azaltmak amacıyla 9 hız trenini geçici olarak servis dışı bıraktı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eğlence parkında hız treninden düşen adam hayatını kaybederken, bazı kişiler de yaralandı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Six Flags eğlence parkında bir hız treninde korkunç bir kaza meydana geldi. Yetkililer, hız treninden düşen bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı kişilerin de yaralandığını bildirdi. Adı açıklanmayan kişinin nasıl hayatını kaybettiği ve diğer yolcuların da nasıl yaralandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. 60 metre yüksekliğindeki Goliath adlı hız trenindeki kişilerin tahliye edilmesinin ardından polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olayın ardından şirket tarafından yapılan açıklamada, eğlence parkında olayın yaşandığı hız trenine benzeyen araçlarda riskleri en aza indirmek amacıyla 9 hız treninin geçici bir süre servis dışı bırakıldığı kaydedildi.

2006 yılında hizmete giren Goliath adlı trenin saatteki hızının 112 kilometreye kadar ulaşabildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri3. SayfaGüvenlikGüncelPolisDünyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 17:59:20. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de Six Flags'te hız treninden düşen kişi öldü, 9 hız treni servis dışı bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei