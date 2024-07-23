ABD'de Siyahi Kadın Polis Tarafından Kafasından Vurularak Öldürüldü

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ABD'de siyahi bir kadın bahçesine biri girdiği gerekçesiyle evine çağırdığı polis tarafından kafasından vurularak öldürüldü.

ABD'de yine bir polis şiddeti yaşandı. ABD'nin Illinois eyaletinin başkenti Springfield'de siyahi bir kadın evine çağırdığı polis tarafından katledildi. 36 yaşındaki Sonya Massey, 6 Temmuz'da bahçesine biri girdiği gerekçesiyle gece saatlerinde 911'i arayarak polise ihbarda bulundu.

Eyalet polisi tarafından yayınlanan vücut kamerası görüntülerine göre olay yerine gelen Sangamon County Şerif Yardımcısı Sean Grayson ve bir polis, bahçede arama yaptıktan sonra Massey'nin kapısını çaldı. Görüntülerde Grayson'un kapıyı geç açan kadına konuşma sırasında, "Sana neden zarar verelim? Bizi sen çağırdın" dediği duyuldu. Grayson'ın kadına evinin yakınında kimsenin bulunmadığını ifade etmesinin ardından polisler eve girerek Massey'den kimlik kartını göstermesini talep etti.

Massey kanepede çantasındaki kimlik kartını bulmaya çalışırken, Grayson Massey'den ocaktaki kaynar su bulunan tencereyi kontrol etmesini isteyerek, "Buradayken ateşe ihtiyacımız yok" dedi. Polisin uyarısı üzerine mutfağa giderek ocağı kapatan Massey, tencereyi alıp lavaboya yöneldikten sonra kendisinden uzaklaştığını düşündüğü polise "Nereye gidiyorsun" dedi. Grayson'un sıcak sudan uzağa gittiğini söylemesi üzerine polisin ifadesini tekrarlayarak şaşkınlığını ifade eden Massey, "Seni İsa adına kınıyorum" dedi.

Massey'e "Yapmasan iyi olur. Yemin ederim, seni yüzünden vuracağım" şeklinde bağıran Grayson, kendisinden özür dileyip yere eğilen kadına elindekini bırakmasını söyleyerek 3 el ateş etti.

Grayson kadını vurduktan sonra yanındaki polise, "Başka ne yapabilirdik? Zaten bize yaklaşmıştı" dedi. Olayın ardından diğer polis başından vurulan kadına müdahale ederek, ekiplerin gelmesini bekledi. O sırada başka bir polisle konuştuğu duyulan Grayson, "Elinde kaynar suyu vardı ve üzerime kaynar suyla geldi" ifadesini kullandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 30 yaşındaki Sean Grayson kendisine yöneltilen birinci derece cinayet ve resmi görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddetti.

Biden tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan polis şiddetine tepki gösterdi. Biden, "Bir anne, arkadaş, birinin kızı ve genç bir siyahi kadın olan Sonya Massey bugün hayatta olmalıydı. Sonya'nın bir polis memurunun ellerinde ölmesi bize siyahi Amerikalıların çoğumuzun yaşamadığı şekilde, güvenlikleriyle ilgili korkularını hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

Massey'in ailesinin adaleti hak ettiğini belirten Biden, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı diledi. - WASHINGTON