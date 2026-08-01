ABD'de Su Altyapısına Siber Saldırı İddiası - Son Dakika
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ABD'de Su Altyapısına Siber Saldırı İddiası

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7 eyalette içme suyu altyapısına yönelik siber saldırılar tespit edildi, İran'ın parmağı olabileceği iddia ediliyor.

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre ABD'li yetkililer, 7 eyalette içme suyu altyapılarına yönelik siber saldırılar yaşandığını bildirirken, saldırıların arkasında İran'ın bulunabileceği öne sürüldü.

ABD'de en az 7 eyalette içme suyu altyapısını hedef alan siber saldırılar tespit edildi. Yetkililer, saldırıların sanılandan daha geniş bir alana yayılmış olabileceğini belirterek, etkilenen gerçek bölge sayısının daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu. Eyalet ve yerel yönetimlerin, ülke genelindeki su sistemlerini korumak amacıyla güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre ilk olarak Minnesota eyaletinde kamuoyuna duyurulan siber saldırıların daha sonra Michigan'daki su sistemlerini de hedef aldığı açıklandı. Yetkililer, şu ana kadar içme suyunun kalitesinin değiştirildiğine veya halk sağlığını tehdit edecek bir durum oluştuğuna ilişkin herhangi bir delile rastlanmadığını bildirdi.

Saldırıların, su kalitesi, kimyasal arıtma seviyeleri ve su basıncını izlemek ve kontrol etmek için kullanılan bilgisayar sistemlerini hedef aldığı belirtilirken, muhtemel güvenlik açıklarına karşı eyaletlerde alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

Uzmanlar, yabancı bir devlet tarafından ABD'nin kritik su altyapısına yönelik gerçekleştirildiği değerlendirilen bu ölçekte bir siber saldırının daha önce çok az örneği olduğunu belirterek, bunun uzun yıllardır güvenlik en büyük endişeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktarırken, saldırıların arkasında İran'ın bulunduğunun henüz kesin olarak doğrulanmadığını vurguladı. Ancak İran'ın, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından siber saldırı faaliyetlerini artırdığına dikkat çeken yetkililer, Tahran yönetiminin daha önce de ABD'deki su sistemleri ve diğer kritik altyapıları hedef alan siber saldırılarla ilişkilendirildiğini vurguladı.

Trump: "Minnesota'da bir siber saldırı olduğunu duyduk, suçu İran'a atıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlenen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu siber saldırıların İran bağlantılı bir güvenlik tehdidi olduğuna inanmadığını söyledi. Trump, ABD basınında yer alan ifadeler üzerinden Demokrat partili Minnesota Valisi Tim Walz'ı eleştirerek, "Minnesota'da bir siber saldırı olduğunu duyduk, suçu İran'a atıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Bence suçu Minnesota'ya atıyorum çünkü son derece beceriksizler. İran'ın Minnesota'yı dert etmekten daha büyük sorunları var" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de Su Altyapısına Siber Saldırı İddiası - Son Dakika

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