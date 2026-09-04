ABD, Ekvador'la operasyonda Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı, 3. kez - Son Dakika
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ABD, Ekvador'la operasyonda Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı, 3. kez

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ABD Güney Komutanlığı, Ekvador hükümetiyle ortak operasyonda Los Choneros karteline ait yakıt ikmal teknesini Doğu Pasifik'in uluslararası sularında batırdı. Teknedeki kişiler Ekvador makamlarına teslim edilirken, bu son operasyon kartelin lojistik zincirine vurulan üçüncü darbe oldu.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen yeni bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu uyuşturucu kartellerini hedef almayı sürdürüyor. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros karteli tarafından kullanılan bir yakıt ikmal teknesine daha operasyon düzenlendiği bildirildi. Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerlerinin tekneye çıkarma yaptığı aktarılarak, "Yapılan aramanın ardından tamamen boşaltılan tekne ABD kuvvetleri tarafından batırılmıştır. Gemideki şahıslar Ekvador makamlarına teslim edilecektir" denildi. Yapılan operasyonun uyuşturucu kartellerinin lojistik zincirine bir darbe daha vurduğu ve narko-terör ağlarını çökertme hedefini ileriye taşıdığı kaydedildi.

ABD ordusu kartellere ait 2 tekneyi daha batırmıştı

ABD ordusu son günlerde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı. SOUTHCOM, 29 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde yine Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen benzer operasyonlarda, Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros karteli tarafından kullanılan 2 farklı yakıt ikmal teknesinin daha batırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, Ekvador'la operasyonda Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı, 3. kez - Son Dakika

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