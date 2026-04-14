ABD Hürmüz Boğazı'nda Abluka Uyguluyor
ABD Hürmüz Boğazı'nda Abluka Uyguluyor

14.04.2026 21:55
CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukada ilk 24 saatte hiçbir geminin geçiş yapamadığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'dan bu yana Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukaya ilişkin açıklamada bulundu. CENTCOM, "10 bini aşkın ABD denizcisi, deniz piyadesi ve havacı personelin yanı sıra çok sayıda savaş gemisi ve onlarca uçak, İran limanlarına yönelik giriş-çıkışları engellemek amacıyla deniz ablukası operasyonunu yürütüyor. İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 6 ticaret gemisi, ABD kuvvetlerinin geri dönme talimatına uyarak Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yöneldi" dedi.

Söz konusu ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm noktalar dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı şeridine giren veya buralardan ayrılan tüm ülke gemilerine ayrım gözetmeksizin uygulandığını aktaran CENTCOM, "ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı kullanarak İran dışındaki limanlara sefer yapan gemiler için seyrüsefer serbestisini ise güvence altına almaya devam ediyor" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

Advertisement
