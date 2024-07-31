ABD, Irak'taki Haşdi Şabi Üssüne İHA ile Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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ABD, Irak'taki Haşdi Şabi Üssüne İHA ile Saldırı Düzenledi

ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne akşam saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybetti. İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı el-Cezire Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın güneyinde yer alan Babil'deki 47'nci Tugayı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırının dün yerel saatle 22.00'de düzenlendiği belirtilen açıklamada, 'ABD kuvvetleri, koruma ile güvenliği sağlama gibi ulusal ve ahlaki görevlerini yerine getiren Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlemesi düşmanca yaklaşımının hala devam ettiğini göstermektedir' ifadelerine yer verildi.

31.07.2024 10:16
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ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne akşam saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybetti.

ABD Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı el-Cezire Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın güneyinde yer alan Babil'deki 47'nci Tugayı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırının dün yerel saatle 22.00'de düzenlendiği belirtilen açıklamada, "ABD kuvvetleri, koruma ile güvenliği sağlama gibi ulusal ve ahlaki görevlerini yerine getiren Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlemesi düşmanca yaklaşımının hala devam ettiğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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