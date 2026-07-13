ABD, İran'a İnsansız Deniz Aracıyla Saldırdı - Son Dakika
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ABD, İran'a İnsansız Deniz Aracıyla Saldırdı

13.07.2026 20:34
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CENTCOM, İran'ın deniz üssüne ve denizaltısına İDA ile saldırı görüntüleri paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün İran'a ait bir denizaltı ile deniz üssüne yönelik saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı. ABD ordusu, ilk kez insansız deniz aracıyla (İDA) saldırı düzenledi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün insansız deniz araçları (İDA) ile İran'a ait Bandar Abbas Deniz Üssü'ne ve bir denizaltıya düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı. CENTCOM, saldırıda üç adet Corsair tipi İDA kullanıldığını belirterek, ABD ordusunun İDA'ları ilk kez bir operasyonda kullandığına dikkat çekti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, İran'a İnsansız Deniz Aracıyla Saldırdı - Son Dakika

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