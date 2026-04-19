ABD-İran Görüşmeleri İçin Güvenlik Önlemleri
ABD-İran Görüşmeleri İçin Güvenlik Önlemleri

19.04.2026 14:17
İslamabad'da ABD-İran görüşmeleri için yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı. İkinci tur gelecek hafta.

Pakistanlı güvenlik kaynakları, ABD ile İran arasındaki ikinci görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini belirtirken, "Havaalanından İslamabad'daki Kırmızı Bölge'ye giden yollar geçici olarak kapatıldı. İslamabad'daki Serena ve Marriott otelleri boşaltıldı ve Cuma gününe kadar yeni rezervasyon kabul edilmeyeceği öğrenildi" açıklamasını yaptı.

ABD ile İran arasında 11 Nisan'da Pakistan'da yapılan kalıcı ateşkes görüşmelerinin ikincisinin ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. Pakistanlı kaynaklar, görüşmelerin ikinci turunun muhtemelen önümüzdeki hafta, Cuma gününden önce yapılacağını söyledi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna isminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklar, bu sonuca birkaç faktöre dayanarak vardıklarını belirtti. Kaynaklar, "İki ABD ağır nakliye uçağı C-17 Globemaster, Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi'deki Noor Khan Hava Üssü'ne indi. Havaalanından İslamabad'daki Kırmızı Bölge'ye giden yollar geçici olarak kapatıldı; bu, güvenlik önlemlerinin artırıldığını gösteriyor" dedi. Pakistanlı kaynaklar, başkent İslamabad'daki Serena ve Marriott otellerinin boşaltıldığını ve Cuma gününe kadar yeni rezervasyon kabul edilmediğini de ifade etti.

Yerel kaynaklar, başkent İslamabad ve Rawalpindi kentinde bugün sıkı güvenlik önlemleri alındığını; ana yolların kapatıldığını, toplu taşımanın askıya alındığını ve iki lüks otelin hükümet tarafından tahsis edildiği bildirdi.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yürütülen müzakerelerin ilk turu, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in başkanlığında yapılmış ve toplam 21 saat sürmüştü. Serena Oteli, müzakerelerin ilk turuna ev sahipliği yapmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

