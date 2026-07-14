ABD, İran'ın Kiş Adası'na Saldırdı

ABD, İran'ın turizm merkezlerinden Kiş Adası'nı hedef aldı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD ordusu, İran'ın turizm merkezlerinden Kiş Adası'nı hedef aldı. Kiş Adası Su ve Elektrik Şirketi, ABD'nin adadaki su ve elektrik altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıdaki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı. İran basını ise, Keşm Adası'nda da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. - TAHRAN