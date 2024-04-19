ABD, İsrail'in İran saldırısının ardından seyahat kısıtlaması getirdi

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ABD, İsrail'in İran saldırısının ardından İsrail Büyükelçiliği'nde çalışanlarına seyahat kısıtlaması getirdi. Umman ise yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.

İsrail, sabahın erken saatlerinde İran'ın nükleer tesisler ve İran Hava Kuvvetleri Üssü'nün Isfahan'da kentini vurdu. İsrail'in saldırısının ardından açıklama yapan İran tarafı saldırının küçük çaplı olduğunu ifade etti. Bölgede tansiyon yükselirken ABD, İsrail

Büyükelçiliği'nde çalışanları ve ailelerine seyahatlerini "tehdit amacıyla" kısıtlama getirdi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik çalışanlarının Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba dışına çıkmaması gerektiği bilgisini paylaştı.

Umman'dan kınama

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'n Isfahan'a gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Açıklamada, "İsrail'in bölgede tekrarladığı askeri saldırılarını kınıyoruz ve kınayacağız" denildi.

İngiltere: "İsrail'in kendini savunma hakkı bulunuyor"

İngiltere Başbaknlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırının İsrail tarafından resmi olarak henüz kabul edilmediği kaydedilerek, "İsrail'in kendini savunma hakkı bulunuyor. İsraillilere şu anda önemli olanın gerilimi düşürmek olduğunu ifade ediyoruz" denildi. - TEL AVİV