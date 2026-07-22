ABD, Larak Adası'na Füze Saldırısı Düzenledi

İran basını, Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran'a ait Larak Adası'na ABD tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD, İran'ın adalarına ve kıyı kesimlerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran'a ait Larak Adası'na ABD tarafından füze saldırısı düzenlendiğini bildirerek, "Saat 14.48'de Larak Adası Amerikan füzesiyle hedef alındı" dedi.

Adada şiddetli bir patlama sesinin duyulduğunu aktaran Tasnim, yetkililerin saldırının boyutunu ve hasarı belirlemek için inceleme başlattığını belirtti.

ABD tarafından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN